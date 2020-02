Zámkem v Mníšku provede děti ledová královna Elsa

Děti s rodiči a pohádkovou ledovou královnou Elsou sestoupí po tajemném točitém schodišti do sklepních prostor zámku, které jsou dokonce částečně vytesané ve skále. Od rybníka dovnitř profukuje, a tak je často i slyšet Meluzína. Tentokrát se přihodilo, že Meluzína odfoukla léto.

Ale nebude to jen tak jednoduché. Budou muset zpívat písničku, uhodnout hádanku, hledat zmizelé předměty a vymýšlet ztracená jména zkamenělým pohádkovým postavám.

Rodiny s dětmi mohou v sobotu mezi prohlídkami navštívit ještě výtvarný ateliér a malovat sádrové odlitky, v sobotu i v neděli jsou otevřeny také okruhy s klasickým výkladem. První okruh zavede návštěvníky do jídelen a slavnostních salónů, druhý okruh do ložnic a koupelen. Vyhlídku po okolí nabízí výstup do prostřední hodinové věže zámku.