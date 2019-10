Zámek v Chudenicích láká na parforsní hony

„Vrátíme se v čase na czerninské panství Jemčina v době jeho největší slávy, tedy v 18. století. To byl jeho majitelem Jan Rudolf hrabě Czernin z Chudenic se svojí manželkou. A právě imaginární hraběnka Czerninová bude vzpomínat na krásné období, kdy se na Jemčině pořádaly parforsní hony, o jejichž proslulosti se mluví dodnes. Hlavním skladatelem, který pro hraběte Jana Rudolfa Czernina skládal lovecké skladby, které doprovázely ony slavné hony, byl Leopold Koželuh, současník W. A. Mozarta. Skládal opravdu skvostně. A právě jeho skladby v nastudování Souboru lesních rohů Hradec Králové v Chudenicích doprovodí hraběnčiny vzpomínky,” zve do Chudenic pověřený správce zámku Ludvík Pouza.

„Pokud chcete sváteční den prožít trošku netradičně, přijeďte do Chudenic. Na zámek můžete přijít tvořit nejen podzimní dekorace a to od 10 do 16 hodin, ale tento den budou naposledy otevřeny veřejnosti také zámecké expozice,” láká Pouza.