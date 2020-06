Zámek Duchcov v průběhu letních prázdnin otevře nový prohlídkový okruh

Poslední z duchcovských Suleviců – Jan Kaplíř – prodal v roce 1527 Duchcov Děpoldu z Lobkovic za 19 600 míšeňských grošů. V držení Lobkoviců zůstal Duchcov více než 100 let. Po Děpoldově smrti synové požádali krále Ferdinanda, aby jim panství, královský lenní statek, přidělil do dědičného držení. Král jim vyhověl a v roce 1538 se stává majitelem Václav Popel z Lobkovic. Václav Popel dal rozšířit a přestavět sídlo na renesanční zámek, který užíval až do své smrti v roce 1574, ale jeho nástupci zde pobývali jen příležitostně.