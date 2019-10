Záhady a taje Orlického kraje

Spolupráce s odborníky tedy byla nutná. Kdo tedy přispěl cennými radami? „Kapitolu o tajemných podzemních jezerech bych nenapsal bez konzultací a použití materiálů, které mi poskytl hydrogeolog dr. Svatopluk Šeda, kapitoly o archeologických průzkumech by samozřejmě nebylo možné napsat bez přispění dr. Martiny Bekové a Mgr. Bohumila Dragouna, kteří mi poskytli i fotografie z výzkumů. Co se týče kapitol o geologii, tak jsem se obrátil na Ing. Marka,“ přiblížil Jiří Mach.

Během křtu Jiří Mach také neváhal přiznat, co ho vedlo k napsání již třicáté publikace: „Chtěl jsem i touto cestou vzdát kraji, v němž žijeme, úctu, chtěl jsem, aby ti, kteří budou knihu číst, si z toho odnesli přesvědčení, že stojí za to, minulost kraje poznávat, protože je to něco, co nám ho dokáže lépe přiblížit.“