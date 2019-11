Záchranou života se nechlubil, kolegové strážníci se o jeho činu dozvěděli až z děkovného dopisu

„Nikde jsem to neříkal, protože mi přijde zcela normální poskytnout první pomoc člověku, který to potřebuje. Jsem moc rád, že je Jirka v pořádku a jestli jsem k tomu maličko přispěl, je to krásný pocit,“ skromně dodal Radek.

Přepis dopisu, který dostali strážníci: Dobrý den, jmenuji se Jana‚ je mi 43 let, bydlím v obci okres Trutnov a v sobotu dne 9. 11. 2019 jsem se se svým druhem Jiřím (59 let) zúčastnila nohejbalového turnaje v Hostinném okres Trutnov. Turnaje se účastnil i strážník Městské policie Radek. Po odehrání našeho druhého zápasu, asi kolem 12:30, měl můj parter náhlou srdeční zástavu. Radek bez sebemenšího zaváhání začal s téměř profesionální resuscitací a pokračoval až do doby, kdy dorazili zástupci PČR Hostinné s AED a následně rychlá záchranná služba Vrchlabí. Jiří se z umělého spánku probral ještě ten den kolem 21:30 bez jakéhokoli následného poškození mozku. Po rozhovoru s lékařem ARO ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je na tom můj přítel tak dobře zejména kvůli tomu, že mu byla okamžitě poskytnuta odborná pomoc, a to vaším strážníkem Radkem. Kéž by byli všichni strážníci tak skvělí, jako výše zmiňovaný zachránce. Chtěla jsem, abyste věděli, jak skvělého pracovníka a člověka máte ve svých řadách a je-li to možné, abyste ho náležitě ocenili. Já sama mu budu zavázána za tento hrdinský čin do konce života. Děkuji, Jana