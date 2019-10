Za zveřejňování filmů a porušování autorských práv hrozí mladíkovi vězení

Právě způsobená škoda může nakonec překvapit nejen tyto mladé pachatele, ale i jejich rodiče. Děti totiž tímto jednáním mohou nevědomky způsobit velký zásah do rodinného rozpočtu.

„Nejde samozřejmě jen o majetkovou škodu, ale i o samotný způsob páchání této trestné činnosti. Mnohdy to, co se jeví jako běžné surfování a stahování dat na internetu, může být zákonem zakázáno. Sledujte proto, co vaše děti na počítači dělají,“ zdůraznila policistka.