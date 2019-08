XI. ročník silničního závodu Czech Tour 2019 startuje v Ostravě

„Bez podpory dvou moravských krajů - Olomouckého a Moravskoslezského - by závod nebyl tam, kde již po jedenácti letech je. Významnou novinkou je i start v Ostravě. Letos v Trojhalí v Ostravě začínáme a pojedeme celou Ostravou. Hodně mě také těší, že jsme dokázali spojit oboje moravské hory Jeseníky a Beskydy. Zajímavá a náročná bude horská prémie na Bumbálce,” informoval ředitel závodu Jaroslav Vašíček.

„Technicky velmi náročné bylo přivést cyklisty do středu Ostravy. Týmová časovka se pojede v unikátním prostředí Národní technické památky v Dolní části Vítkovic. Je složité zavřít značnou část města a věřím, že ve čtvrtek vše dopadne dobře. Je to poprvé a snad ne naposledy. Může to být začátek tradice,” řekl ředitel krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.