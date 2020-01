Vzdorujte společně a věřte na zázraky, říká vyléčená onkologická pacientka

„Pro mě osobně znamenalo zveřejnění velkou úlevu. Z reakcí okolí jsem si uvědomila, že kdyby to věděli dříve, tak by mě podpořili daleko více. Mám pozitivní reakce od známých, kamarádů, kolegů, kteří vůbec netušili, že se mi něco takového stalo a ne, že by na mě změnili radikálně názor, spíše tam cítím větší respekt k tomu, že se něco podobného může stát kdykoli komukoli,” uvedla Markéta a dodala, že by stejný krok doporučila každému, kdo si podobnou životní zkouškou prošel.