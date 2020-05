Výsostný melodik Vítězslav Hádl představuje tři hitové výběry v digitálním provedení

Jako výsostný melodik ozdobí písňovou linku množstvím dalších motivů a podehrávek, které by jinému vystačily jako matérie pro pět písní. Drobný příklad z mnoha - předehra k písní Benjamín by snadno posloužila jako hitový nápad pro docela jinou skladbu. Do tíživé chmury smyčců a žesťů vnesl svěží barvy syntezátorů, a často s miniem nástrojů vytvoří plný, vrstevnatý sound. Přestože dokáže vyklenout kantilénu (Lásko, amore), stejně jako odpíchnutý swing (Vyhrát se dá), právě on si dovolí "rozbít" plynulé fráze současné soulové hudby (Múzy) a v aranžmá nastínit jemný funk (Grand Prix s Goldii Ensovou). Zaníceně dává svůj talent do služeb středního proudu...”