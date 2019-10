Výměna studentů Gymnázia Čajkovského s podporou Česko-německého fondu budoucnosti

Škola navíc v září navázala na úspěch z předešlých let, kdy získala projekt Erasmus+ s názvem "Cyril a Metoděj - 1000 let, co nás spojuje a dělí" (viz https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/projekt-erasmus-gymnazia-cajkovskeho-zakoncen-v-bulharsku-40274598) a získala nový projekt Erasmus+ "Zlatý trojúhelník renesance", díky kterému budou moct vycestovat studenti do Polska, Itálie a Maďarska.