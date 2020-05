Výjimečné léto s Národním divadlem Brno

V této sezoně se už hrát nezačne. Současná protiepidemiologická opatření umožňují využít maximálně třetinu kapacity sálu – to je např. 75 diváků v Redutě, 300 v Janáčkově divadle nebo 200 diváků v Mahenově divadle. Při daných nákladech by otevření divadel NdB pouze zvyšovalo ztrátu a dále zatěžovalo rozpočet zřizovatele.

V těchto dnech členové všech souborů intenzivně zkoušejí, aby bylo možno uvést všechny premiéry plánované původně na období od března do konce června 2020. Diváci je zhlédnou v srpnu včetně očekávaných hitů jako komedii Slaměný klobouk, baletní Radio and Juliet s hudbou skupiny Radiohead v Mahenově divadle nebo operní představení pro celou rodinu Ferda Mravenec v Janáčkově divadle.

Vzhledem k postupnému uvolňování podmínek se budou vstupenky prodávat do jednotlivých sálů s upravenou kapacitou dle aktuálních vládních nařízení a za zvýhodněné ceny. To umožní akčně reagovat na předpokládané omezování restrikcí a navyšování povolené kapacity. Srpnová představení až na výjimky budou začínat od 20.00 hodin. Na nádvoří hradu Špilberk budou moci diváci zhlédnout opery Lazebník sevillský, Nabucco, La traviata či Carmen od konce června do začátku září.