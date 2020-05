Výběrové řízení na stavbu lávky přes Labe u Aldisu vypsali v Hradci Králové

Samotná stavba lávky by mohla být zahájena nejdříve na podzim příštího roku, jelikož do té doby bude v lokalitě Aldis pracovat stavební firma na dokončení budovy ČSOB. Na místě také probíhá bourání jedné ze dvou teras, která bránila dostavbě budovy ČSOB.

S výstavbou lávky bude ale moci vysoutěžený zhotovitel začít až na podzim příštího roku. „Společnost ČSOB může na staveništi pracovat nejdéle do konce září 2021, do té doby bude moci vysoutěžená stavební firma na lávku řešit objednávky stavebních prvků a další dodávky,“ vysvětluje náměstek Bláha. Zatím tedy pokračuje stavba budovy ČSOB.

Aby mohlo dojít k realizaci lávky, musí také dojít k odstranění stávající terasy v lokalitě Aldis. „Jelikož jedna ze dvou z teras bránila probíhající dostavbě budovy ČSOB, museli jsme tedy začít co nejdříve pracovat na jejím odstranění. Demoliční práce by měly být ukončeny do poloviny srpna,“ dodal náměstek Bláha.