Vůdce Adolf Hitler je mrtev! Výstava k 75. výročí nezdařeného atentátu ve Vlčím doupěti

V nízké budově, bývalé zbrojnici, za hlavním objektem Vojenského historického muzea v Drážďanech je otevřena výstava k nezdařenému atentátu z 20. července 1944. Expozice potrvá do 3. prosince. Není nijak rozsáhlá, ale rozhodně velmi zajímavá. Co by se stalo, kdyby Hitler zemřel?