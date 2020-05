Vítězslav Hádl, autor desítek hitů pro hvězdné zpěváky, slaví pětasedmdesátiny

Na otázku, která písnička, byla ta první, a co ho k tomu vedla, odpověděl: „Úplně první, kterou jsem složil, to si nepamatuji, ale první, kterou mi v roce 1969 vybral tehdejší redaktor plzeňského rozhlasu Boban Ondráček, byla nahrávka písně Cesta k horám. Text napsal Petr Markov, nazpíval ji Jiří Vašíček. Pro mne ale asi byla první ta, kterou jsem sám zaranžoval a nahrál pro Československý rozhlas v Praze. Natočili jsme ji v legendárním karlínském Áčku a jmenovala se Princi, jdi spát, zpívala ji Naďa Urbánková. Orchestr řádil Jan Hrábek a na kytaru hrál kolega, student z konzervatoře Štěpán Rak...”

Konzervatoř ukončil absolutoriem v roce 1970, ale celou dobu studia se s kolegy muzikanty "přiživoval" hraním po pražských kavárnách, barech a v symfonickým orchestru Filmového studia Barrandov. Většinou to byly hudby Zdeňka Lišky a Luboše Fišera. Nahrál klavír do filmu Dívka na koštěti, kde hudba složil Angelo Michajlov.

Po škole nastoupil do Supraphonu jako odpovědný redaktor malých hudebních žánrů, ale také se seznámil se skvělým aranžérem, trombonistou TOČRu Láďou Pikartem, aranžérem většiny písní pro Karla Gotta, s nímž asi čtyři roky spolupracoval. „Vždy jsem si velice vážil aranžérů, protože jsem si moc dobře uvědomoval, jak je důležité a obtížné zaranžovat dobře píseň pro interpretu. Proto jsem ho vždy uváděl jako svého spoluautora,” vzpomíná Vítězslav Hádl.

Vítězslav Hádl, který působí řadu let na Pražské konzervatoři, je autorem hudby přibližně k šedesáti filmům a televizním inscenacím (Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Trhák, Křtiny, Ohnivé ženy, Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, Jako kníže Rohan...). Je ostatně podepsán i pod divadelní verzi filmového hitu Trhák.

„Mám doma delší dobu hotový muzikál, ale jelikož je jeho adaptace skutečně náročná, jsem ochoten počkat další léta. Jde mi o to, že ve svém věku už nemíním riskovat výsledek jen proto, že by měl člověk dělat spoustu ústupků. Nejsem proti kompromisům, ty nakonec potkávám celý život, ale pokud by takový kompromis měl poškodit výrazně výsledné ztvárnění muzikálu, raději jej nevytvořím,” říká hitmaker.