VIDA! Hvězdárna! Poděkování zaměstnancům zajišťujícím chod Brna

V průběhu následujících 14 dní obdrží ředitelé klíčových institucí (např. Fakultní nemocnice Bohunice, Dopravní podnik města Brna, Městská policie Brno, Krajská hygienická stance) více než 10 000 vstupenek, díky kterým mohou do konce letošního roku navštívit jak VIDA! science centrum, tak Hvězdárnu a planetárium Brno.

VIDA! science centrum i Hvězdárna a planetárium Brno, jako další kulturní a vzdělávací centra, otevřou pravděpodobně v omezeném režimu 25. května. „Poukázky budou platné minimálně do konce roku 2020. Samozřejmě jsme připraveni i na operativní změny přizpůsobené případným aktuálním nařízením a doporučením vlády,“ uvedl Lukáš Richter, ředitel VIDA! science centra.

„Hvězdárna a planetárium Brno již mnohokrát přesvědčila, že se umí přizpůsobovat turbulenci této doby. A tak mě nepřekvapilo, že se nezalekla ani dnešních dní a jako jedna z mála šířila nejen do našeho města pozitivní náladu s mottem: Po každé noci přichází den. A stejně tak to vidí i hrdinové, které se rozhodla obdarovat. Tato doba ukázala, že dobří lidí můžou být ještě lepší. A za to patří i mé velké díky!“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna