Venušánci provázeli žáky světem slov i Rychlebskými horami

Do projektu se zapojilo celkem 110 malých čtenářů. „Celé předvánoční období a část měsíce ledna žáci četli. Někteří se činnostem věnovali ve škole s pedagogy, někteří doma, sami, s rodiči. Velmi milé jsou ohlasy na toto období, kdy s děti ponořily do četby a prožívaly s hrdiny knih jejich příběhy. Mnozí z dětí rychlebské hory navštívily, pro mnohé je to motivace na plánování dalších výletů,“ popsala průběh zajímavého projektu Marie Effenberger Rychlá, ředitelka Základní a Mateřské školy Lesnice.