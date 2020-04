V zařízeních pro seniory ve Frýdku-Místku probíhá testování na COVID-19

„Mezi městská zařízení, ve kterých probíhá testování, patří Domov pro seniory, Penzion pro seniory, ale také hospic a Integrované centrum Žirafa, ve kterých jsou poskytovány odlehčovací služby,“ doplnil náměstek Sikora s tím, že všichni klienti městských zařízení již byli úspěšně testováni, a to s negativními výsledky, což je potěšující. Zaměstnanci jsou testováni zhruba z poloviny, v návaznosti na směny, a zatím také s negativními výsledky.

Další testování bude probíhat co 14 dnů, a to prostřednictvím rychlotestu. Testování provádí zdravotnický pracovník a výsledek je znám do 15 minut.