V Ostravě vyvrcholí Projekt SametOVA!!! čtyřdenní nabídkou

V rámci oslav svobody probíhá ve městě celý podzim řada akcí, které jsou důstojnou připomínkou 17. listopadu 1989, sametové revoluce a uplynulých 30 let svobody.

Oslavy v Ostravě vyvrcholí čtyřdenním programem v originálním prostoru, který vznikne na Masarykově náměstí. Od pátku 15. listopadu do pondělí 18. listopadu zde bude probíhat multižánrový program určený pro všechny generace.

„Znovu se ukazuje, jak osobitá Ostrava je. Jak se dokáže spojit a táhnout za jeden provaz. Odzkoušeli jsme si to v předchozích letech, kdy se propojily ostravské instituce a ve spolupráci s městem tvořily společný program a připomínaly si důležité události historie města i státu. Jednalo se o 750. výročí první zmínky o městě nebo 100 let republiky. A nyní si to zopakujeme. Ostrava se tak stává, díky spolupráci desítky spolků, institucí, univerzit a škol, republikovým unikátem,” řekl primátor Tomáš Macura.