V Ostravě-Svinově na Bílovecké ulici mají nové dopravní hřiště

„Jsme zemí s křesťanskou tradicí. Patronem řidičů, vlastě by se dalo říci dopravního provozu, je svatý Kryštof. Jeho poselství spočívá v tom, že člověk má spolujezdce a sebe sama dovést do cíle z místa A do místa B bezpečně a bez úrazů. Až se tady budou učit děti jezdit, půjde o to získat znalosti dopravních předpisů, osvojit si techniku jízdy a rovněž získat návyk, aby pak v životě jednotlivec byl dobrým člověkem, který se s těmi druhými kamarádí, setkává a prožívají spolu krásné chvíle,” řekl farář Římsko-katolické farnosti Kostela Krista Krále Jan Larisch.