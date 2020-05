V Nemocnici Prostějov sterilizují nástroje zcela novými přístroji

A jak vůbec funguje proces sterilizace nástrojů? Po operaci ještě na sále perioperační sestra vloží použité instrumenty do dekontaminačního kontejneru a naloží je do speciálního roztoku. Kontejner pak transportuje do prostor centrální sterilizace. Předsterilizační příprava začíná v tzv. nečisté zóně - nástroje se zbavují hrubých nečistot a zbytků tkání ručně, pak se myjí a dezinfikují v myčkách. Někdy jsou nástroje dočišťovány v ultrazvukové čističce.