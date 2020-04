V Moravskoslezském kraji zkouší zničit viry a bakterie nanonástřiky i ve vlacích

V rámci pilotního projektu bude ostravská společnost NanoZone aplikovat do deseti vybraných vlaků novou hygienickou nanotechnologií TiZonic. Jde o inovativní technologii s obsahem nanočástic TiO2, která funguje na principu fotokatalýzy a dokáže s okamžitou účinností minimálně po dobu tří let eliminovat rizika přenosu infekčních nákaz.

Moravskoslezský kraj je garantem a koordinátorem projektu a financuje ho. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 2 milionů korun. První nástřik byl aplikován do soupravy CityElefant - 471 v Bohumíně.

„Projekt Moravskoslezského kraje vítáme. Eliminace bakterií a virů je v této době aktuální více než kdy jindy. Naše vozy standartně procházejí důkladným úklidem, dezinfenkcí i izonizací. Technologie, která by účinkovala několik let, je ale v našich vlacích novinkou. Vybrali jsme osm jednotek CityElefant 471 a dvě jednotky RegioPanter, které budou nanonástřikem postupně ošetřeny. V interiéru vozidla je nástřik neviditelný a samotná aplikace je z provozního hlediska velmi nenáročná. Jednotky není nutné stahovat z provozu. Nástřik proběhne v rámci pravidelného čištění a poté se soupravy prakticky ihned vrací zpět do provozu,” vyjádřil se k projektu pověřený náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Jiří Ješeta.