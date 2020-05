V minulosti vystupovala Eva Pilarová s Milošem Kopeckým a Borisem Hybnerem

Vedle toho se jí ve druhé polovině sedmdesátých let povedlo pár hitů, třeba původní písnička Můj vlak nebo Příběh ty a já (Way We Were). Zdařila se však i koncertní spolupráce s hercem Milošem Kopeckým, který s ní účinkoval v pořadu Randevú pro Evu (autorem scénáře byl tenkrát Miroslav Horníček). Zajiskřilo to ostatně rovněž s Jánem Roháčem, jenž režíroval další program nazvaný Eva, On a Babylon. Eva Pilarová v něm měla hned dva milé hosty - vedle "starého známého" Miloše Kopeckého přibyl ještě mim Boris Hybner.