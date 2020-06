V miniaturparku Boheminium mají od června živé miniatury

Po mnoha měsících příprav a jednání se podařilo přivézt tři zástupkyně plemene American Miniature Horse. Nejstarší z klisen je dvanáctiletá maminka DBM Looker Miss Fantasy (Fany), s několikadenním hříbátkem s příhodným jménem Star of the Boheminium Acro farm a druhým, honosným jménem Sofie. Třetí slečnou ve výběhu je roční Kačenka (Wild Rose Kathy Acro farm). Všechny tři klisny jsou zařazeny do výškové třídy A. Jejich kohoutková výška tedy nepřesahuje 86 cm.