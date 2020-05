V Kasárnách, městské části Znojma, denně překročí rychlost sto řidičů. Proto tu začalo měření

„Bezpečnost je naší absolutní prioritou. Je potřeba zklidnit dopravní situaci v Kasárnách a přimět řidiče, aby jezdili bezpečně a podle pravidel, což je hlavní přání nejen zdejších obyvatel. Statistika prvních pěti dní, kterou máme k dispozici, ukázala, že přibližně denně tudy projede 5 000 - 6 000 aut a až 100 z nich jezdí rychle. Někomu by se to mohlo zdát jako malé číslo, ale já jej vnímám naopak jako vysoké. A to s ohledem na velkou a cílenou medializaci měření rychlosti tady v Kasárnách. Nám jde totiž opravdu především o bezpečnost," uvedl starosta Jan Grois.