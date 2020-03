V Divadle Bolka Polívky odstartoval jarní festival Ženy ženám

Festival Ženy ženám, (oslovující i odvážné muže), potrvá do 3. dubna. Záměrem je oslavit ženství, krásu, tvořivost, odvahu a inteligenci.

Zde se také (27. 3.) uskuteční charitativní Bazar pro zachování úsměvu. Vítáni budou všichni, zvláště pak ti, kteří rádi pomohou potřebným a k tomu by si ještě přáli najít nějaký stylový kousek do svých šatníků. Kromě pořízení originálních kousků od herců a hereček si možno vychutnat výbornou kávu, drobné sladkosti či slanosti a nezapomenutelnou atmosféru. Výtěžky těchto akcí poputují do Klubu svobodných matek.