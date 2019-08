V Chudenicích se návštěvníci vydají na prohlídky zámku s kastelánem

„Přijeďte v sobotu 24. srpna od 10 do 17 hodin na zámek do Chudenic. Každou hodinu tu budou startovat prohlídky zámku s kastelánem. Během nich vám prozradíme něco ze zákulisí provozu našeho zámku s mnohými překvapeními.

Návštěvníci se dozvědí také to, jaké koníčky měli Czerninové z Chudenic a někteří si dokonce na vlastní kůži budou moci vyzkoušet, jaké by to bylo stát se aristokratem. Trochu netradiční prohlídky zámku jsou vhodné pro děti i dospělé a rezervace vstupenek nejsou předem nutné. Prohlídky startují každou celou hodinu.