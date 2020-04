V Bohumíně už kvůli koronaviru hledají úspory, město přijde minimálně o 60 milionů

„Jedním z našich hlavních finančních zdrojů je příjem ze sdílených daní. A právě u nich očekáváme kvůli různým vládním daňovým úlevám a opatřením jejich pokles, a to minimálně o 20 procent. Vláda odkládá placení záloh, firmy budou většinou ve ztrátách, tudíž nebudou platit daně, také DPH výrazně poklesne, protože většina obchodů byla zavřena. Vše spolu souvisí a městům bohužel nikdo nic kompenzovat nebude. Konkrétně pro Bohumín budou vládní opatření znamenat, že přijdeme o minimálně 60 milionů korun na daňových příjmech. Proto už teď hledáme možnosti úspor,“ sdělil bohumínský starosta Petr Vícha.

Bohumínští na letošek připravovali realizaci pěti zásadních investic, které si před dvěma roky na 1600 Bohumíňáků vybralo v anketě, která do té doby neměla ve městě obdoby. Průzkum vycházel z městského strategického plánu rozvoje a ze čtrnácti projektů volili obyvatelé města pět nejdůležitějších. Po dlouhých měsících příprav se letos město chtělo pustit nejen do první pětice, ale i do dalších projektů.