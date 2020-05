V Bohumíně se otevírá adventure golf i lezecká stěna

Otevřeno bude denně od 9 do 19 hodin. Dospělí zaplatí za devadesát minut hry 120 korun, každá další půlhodina je za 30 korun. Děti do 100 centimetrů výšky (v doprovodu dospělé osoby) mají vstup zdarma. Děti do 15 let, studenti, senioři a zdravotně handicapovaní mají slevu a platí 80 korun za devadesátiminutovou hru. V areálu funguje i rodinné vstupné. Samozřejmostí je v areálu bezplatné parkování, wifi a možnost úschovy kol v bezpečných cykloboxech.