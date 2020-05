V Bohumíně se od pondělí opět promítá, cvičí a začínají fungovat volnočasové kroužky

„Rychlejší uvolňování opatření nás posunulo o dva týdny dopředu, a tak netušíme, jak budou děti a rodiče reagovat na to, že začínáme dříve než školy. Jsme připraveni dohnat to, co nám virus zatím vzal. Za to děkujeme především vedoucím našich kroužků, kteří jsou ochotní pomoci. Jsme rádi, že je máme,“ uvedl ředitel Fontány Ondřej Veselý s tím, že rodiče dítěte musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.