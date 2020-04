V Bohumíně pomůžou nájemcům městských nebytových prostor, odpustí jim nájem i zálohy na služby

Letos město podpořilo své živnostníky už jednou. A to v únoru, kdy se radní rozhodli, že nájemné o inflaci zase nezvýší.

„Je to naše konkrétní adresná pomoc všem slušným a platícím nájemníkům v našich nebytových prostorech. A jsme rádi, že jich je většina. Praktikujeme ji už od roku 1998. Za těchto více než 20 let jsme nájemné o inflaci zvedali jen jednou. Nezvyšováním nájemného chceme místní podnikatele podpořit,“ dodal Vícha s tím, že kdyby letos nájemné o inflaci vzrostlo, tak by podnikatelé zaplatili o 300 tisíc více než vloni. Takové počínání ale není samozřejmé. Řada měst nájemné o inflaci podnikatelům zvyšuje pravidelně každý rok.