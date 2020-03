Užitečné informace z regionů

Od pondělí 23. března probíhá testování na COVID-19 v nově vybudovaném odběrovém místě, které vzniklo u hlavního vstupu do Nemocnice ve Frýdku-Místku. Jeho provozní doba je od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a o víkendech a svátcích od 9 do 13 hodin.

„Odběry se budou provádět na základě indikace praktického lékaře nebo krajské hygienické stanice. Nebudou možné pro samoplátce,“ upozornila v tiskové zprávě nemocnice.

„Vybudovat odběrové místo ve frýdecké nemocnici bylo na místě a je to dobré rozhodnutí. Lidé z Frýdku-Místku a jeho okolí už nebudou muset jezdit na testy až do Ostravy,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

Město Plzeň zřídilo v souvislosti s epidemií koronaviru novou službu, která je určena potřebným seniorům, rodičům samoživitelům a lidem v opravdu krizové situaci. Od minulého týdne funguje Kontaktní centrum pro osoby v nouzi. Lidé se do něj dovolají vytočením telefonního čísla 378 032 222.

Lidé v nouzi mohou žádat o zajištění nákupu, vyzvednutí léků, vyvenčení pejska a podobně. Úkolu se ujme zaregistrovaný a proškolený dobrovolník. Služba bude dostupná od pondělí do pátku v čase od 8 do 18 hodin. Centrum může přijmout až pět hovorů současně.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v pondělí 23. března zahájila skupinové hlídání dětí svých zaměstnanců. Cílem je umožnit zdravotníkům chodit do práce a dělat to, co je aktuálně nejdůležitější – věnovat se nemocným.

Nemocnice k tomu využila dobrovolníky převážně z řad studentů Pedagogické fakulty MU, zapojili se ale také dobrovolníci z DobroCentra u sv. Anny nebo zaměstnanci nemocnice, kterým to umožnila pracovní agenda.

Hlídání je určeno pro děti od tří do deseti let, což je ojedinělé, protože zaměstnavatelé nabízejí častěji možnost hlídání pouze pro děti školou povinné. Hlídání probíhá ve všední dny od 6 do 19 hodin v prostorách detašovaného pracoviště mimo areál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Možností hlídání dětí se snažíme našim zaměstnancům ulehčit současnou situaci a zároveň jim umožnit dále docházet do nemocnice, kde je nyní potřebujeme víc než kdy před tím,” vysvětlil ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák.