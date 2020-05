Úředníci plzeňského magistrátu zareagovali na výzvu Ukliď šatník! Přispěli více než 60 pytli oblečení a obuvi

Od 17. do 30. dubna tak mohl každý ze zaměstnanců města donést do centrálního meziskladu v Kopeckého sadech 11 vše, co v domácnostech jen zabíralo místo ve skříních a botnících a může být ještě k užitku jinde. Shromáždit se podařilo více než 60 velkoobjemových pytlů pánského, dámského a dětského oblečení a bot. Akci kompletně zajistil magistrátní odbor sociálních služeb.