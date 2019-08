Umění, krása a léto se sešly v ústecké Galerii pod radnicí

Nebylo by léto létem, kdyby jeho krása nebyla vtělena do všech podob umění. Zásluhou umělců, milovníků umění a všech návštěvníků, kteří se rádi touto krásou potěší, má tato letní přehlídka umění v Ústí nad Orlicí svou letitou tradici.

Krásu léta v barvách zachytily obrazy se zátiším, rozkvetlé louky i kytice v zahradě. Fantazie se promítla do květů Bohuslava Jirgleho, barvy temper Mg.A Martiny Novotné a akrylů Mgr. Tomáše Šmilauera Tajemství měsíce srpna, Cesty vody, Co se děje než vyroste tráva a Krajina i v létě zamyšlená.

Výstava potrvá do pátku 30. srpna a lze ji navštívit mimo pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin, v sobotu a neděli jen odpoledne od 14 do 17 hodin.