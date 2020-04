Účinná akce dnešní doby: Hudbou proti smutku

Zelené louky, rozkvetlé zahrady, sluneční paprsky, tak se každý den představuje měsíc duben. I když příroda nezapomněla na nic, co se k probouzejícímu jaru patří, po společenské stránce vzhledem k celosvětové pandemii onemocněním Covid-19 a nutným opatřením na její zvládnutí, je na aktivity, doprovázející obvykle toto období, chudý.

Obyvatelům Domova důchodců v Ústí nad Orlicí nezbývá než se těšit na krátká posezení na čerstvém vzduchu v novém parčíku, na lavičkách v pergole, či u jezírka. Sestřičky proto pro ně připravily od 13.30 do 14.30 hodin pobyt na sluníčku, samozřejmě v rouškách, kdy mohou pozorovat rozkvetlé květinky, rašící bylinky i barevnou krásu stromů a keřů.

Tak nezbylo vedení domova než hledat cestu, jak tyto dva světy spojit. Taková písnička jakéhokoliv žánru dokáže přinést radost posluchačům i účinkujícím. Navíc chodník před domovem poskytuje rozsáhlé pódium a budova s četnými balkony dokonalé koncertní hlediště. Skvělá příležitost pro soubory, žáky ZUŠ Jaroslava Kociana i jednotlivce - kytaristy i harmonikáře. I pro ně by mohlo být toto vystoupení vytržením z nuceného osamění bez posluchačů.

Na veselou notu, po pranostikách, pak hrají četné tréninky paměti s kvízy a hádankami (kdo dnes ještě ví, co to jsou družbance?), ukončené pravými českými vtipy: Co dělá 17 blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je přístupný až od osmnácti.