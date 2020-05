Tylovičtí hasiči uctili památku obětí druhé světové války

Osvoboditelé tak vstoupili do okrajových částí města z jižní strany od Rysové a Uhlisek. Následně zde vypukly urputné boje doslova o každý dům. Obce Hážovice a Tylovice byly osvobozeny 4. května. Silné střety však trvaly až do noci z 5. na 6. května, kdy se Němci stáhli z centra města a vyhodili do vzduchu most přes řeku Bečvu. Rožnov utrpěl během bojů značné materiální škody na budovách i ztráty na životech civilistů.