Třídění bioodpadu na sídlištích ve Frýdku-Místku zatím není příliš efektivní

Do kontejnerů na bioodpad patří opravdu jen bioodpad, tedy zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale taky použitá zemina z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávová sedlina. Nicméně, nesmí být zabalen ani do novin ani do igelitového pytle. Do kontejneru musí být vhozen samostatně nebo ve speciálních a k tomu určených vacích, které ale nejsou nejlevnější. Nejlepším a nejekonomičtějším způsobem je vyčlenit si v domácnosti koš na bioodpad a ten pak z něj do kontejneru přesypat.