Třiadvacet milionů. Tolik korun vrátila ČPZP svým pojištěncům za léky

Nárok na přeplatek vzniká po překročení ochranného limitu, který u pojištěnců do 18 let včetně a pojištěnců nad 65 let věku činí 1000 Kč. U pojištěnců od 19 do 65 let je ochranný limit ve výši 5000 Kč. Nejvíc peněz od zdravotní pojišťovny putuje seniorům starším 70 let, kde je stanoven ochranný limit ve výši 500 Kč.