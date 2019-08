Třiadvacátému ročníku série turnajů šipkařských dvojic kralovalo duo Svoboda-Hendrych

Program rozjely netradičně děti, které nejprve absolvovaly turnaj ve hře 301 SO a později v Highscore. Vítězství v nich si rozdělily sestry Nela a Nicol Melicharovy, ani jedné to však necinklo v obou disciplínách. To se povedlo pouze Janu Štefáčkovi, který si na krk pověsil dvě bronzové medaile.