Tip na víkend v Praze s dětmi: za sportem i zábavou na soutěžní akci Rodinná výzva

„Populární akci pořádáme dvakrát do roka, tentokrát už podeváté. Soutěžící se mohou opět těšit na úkoly, jako jsou jízda na koloběžkách, triky s fotbalovým míčem, lukostřelba či bojové umění. Dále se mohou poměřit v tanečních, balančních a rychlostních aktivitách nebo v úkolech na přesnost. Nově si také své stanoviště připraví dívky z házenkářského oddílu HC Háje, sportovci z české teqballové asociace, Judo Academy a sportovní centrum Squash Point. Všechna stanoviště umí svoji náročnost přizpůsobit malým dětem zhruba od tří let i aktivním prarodičům,“ informoval Zdeněk Bílek, ředitel FYZIOkliniky, která den plný her pořádá ve spolupráci s dalšími partnery a sportovními kluby z Prahy 11.

„Splnění úkolů na všech stanovištích zabere zhruba dvě hodiny, rodinné týmy však mohou soutěžit vlastním tempem klidně celý den. Poslední tým by měl odstartovat v 15 hodin. Týmy budou mít svá pořadová čísla, kterými se prokážou na jednotlivých stanovištích. Soutěžit bude nově každý člen rodiny a výsledky se zapíší do naší aplikace. Do týmového hodnocení vybereme vždy výsledek nejlepšího dospělého i dítěte z týmu. Nově také každý tým uvidí online ve svém mobilu, jak si průběžně vede. V případě, že tým absolvuje alespoň dvě třetiny z disciplín v Rodinné výzvě, bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny,“ uvedl Zdeněk Bílek.