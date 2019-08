Sýpka zámku Klenová hostí doposud největší výstavu multimediálního umělce Davida Cajthamla

Můžete nám představit svou výstavu?

Je to má dosud největší výstava, přehled díla za třiadvacet let. Výstava je rozprostřena ve třech patrech, k vidění je volná malba, grafika, keramická tvorba, vlastně všechny formy, kterými se vyjadřuji a pracuji. Jsou zde i kresby s mými texty, které mám hodně rád. Někdy jsou samostatné, někdy jsou spojené s obrázky, že to dělá knihu nebo komiks. Vlastně jsem i spisovatel, malíř, hudebník, mám svoji kapelu DekadentFabrik, zkrátka dělám toho spousty. Říkají o mě, že jsem renesanční člověk nebo multimediální umělec.

Výstava nese název Ani jeden bez čáry a já opravdu každý den začínám tím, že se ráno probudím a první co udělám, je kresba, kterou dávám na facebook. Ta tam potom visí celý den a tohle dělám už šest let. Takže název výstavy opravdu odpovídá tomu, jak žiji.

Čím se necháváte inspirovat?

Realitou, životem, protože to, co je reálné a to, co opravdu žijeme, je daleko fantastičtější, než nějaké sny, představy a umělé konstrukce. Nechávám se inspirovat každodenním normálním životem a tím, co mi přináší. Například mám třísku, vyndám si ji, je tam kapka krve. V té se zalesknou třeba vaše oči, a už je tady námět na báseň...

Jaký vztah máte ke Galerii Klatovy / Klenová?

Na Klenové jsem byl před několika lety na Sympoziu linorytu a hrozně se mi tu zalíbilo, ale nikdy ani ve snu by mě nenapadlo, že bych tady mohl mít výstavu. A kurátorka Lucie Šiklová mi tuhle výstavu nabídla, takže já byl moc šťastný.

Pole vaší působnosti je široké, vejde se do něj tvorba od scénografie, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, autorské knihy až po vyjádření čistě múzické. K čemu máte nejblíž?

To je každý den jiné. Já prostě podle toho, jak se probudím a co mám před sebou na stole, tak s tím pracuji. Já to nechávám většinou na náhodě, pokud to není nějaká zakázka.

Každý rok pravidelně vystavujete. Každá výstava vás určitě stojí velké množství práce a času. Kde a jak se nabíjíte?

Tvořím každý den. Jak už jsem řekl, nemám ani jeden den bez čáry, takže těch prací je hodně. Jdu vlastně z jedné výstavy do druhé, ale já se nabíjím těmi lidmi, kteří se mnou spolupracují, ať už to byla Lucie Šiklová, Galerie Klatovy / Klenová, paní ředitelka Hana Kristová, která výstavu organizovala a další lidé, kteří díla v prostorách Sýpky věšeli. Těm také moc děkuji.

Jaké máte ohlasy na vaši výstavu?

Ohlasy jsou dobré. Jsem rád, když moje výstava v lidech něco "otevře", když moje dílo lidem položí nějakou otázku a oni si pak odpovídají nějakým svým příběhem, třeba když jim to něco připomene z jejich života.

Jaká byla spolupráce s kurátorkou výstavy Lucií Šiklovou?

Naše spolupráce byla naprosto vynikající. My jsme si prostě rozuměli, ani jsme si nemuseli moc říkat a všechno vycházelo. Lucie Šiklová rozumí mým dílům, mé hudbě i mým textům.