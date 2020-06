Sýpka Klenová otevře výstavu LandArt / Prorůstání - od země k zemi

„Když se příroda spojí s uměním, vzniká nepřirozený vztah. Pokaždé, když člověk postaví na nějakém vrcholku památník, dává celé scenérii určitý význam, který jí není vlastní. Vrch i jeho okolí díky stavbě získávají význam, který jim nijak neposlouží ani neprospěje. Tato nově vnucená podstata je přesně tím, co francouzský kulturní teoretik Jean Baudrillard definoval jako „zpodobnění" (simulacrum) – to, co zakrývá pravdu; věc odtržená od svého původního bytí. Někdy lidé do přírody umísťují monumenty náboženské povahy. Jindy prostřednictvím památníků odkazují na klíčové okamžiky dějin. V obou případech se náboženství či historie jakožto přírodě nevlastní motivy rozléhají po krajině a neustále na ni působí svým psychologickým vlivem,” uvedl kurátor výstavy Jan Van Woensel.