Symbolem osmého večera Domova Paprsek budou srdíčka

S prvními tóny se totiž plní parket nadšených tanečníků, a to běžně nezažijete. „Právě obrovská srdečnost panuje po celý společenský večer. Proto i letošní srdíčková symbolika je více než příhodná,“ uvedla za pořadatele Renata Baslerová z Místní akční skupiny Horní Pomoraví.

Součástí akce je bohatá tombola, do které přispívají dárci z celého regionu. „Sponzorů není nikdo dost – radost udělá všechno, největší však to, co se dá sníst,“ podotkla Baslerová.