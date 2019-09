Studenti z dobrušské střední školy navštívili Ostravu

V prvních dnech měsíce září na den ztichly chodby Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky. To se téměř 40 studentů vydalo na cestu, která směřovala do Ostravy, přesněji řečeno do její části Dolní Vítkovice, kde je světově unikátní areál bývalého hnědouhelného dolu a železáren, ve kterém se v letech 1928 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo.

„V areálu Dolních Vítkovic jsme obdivovali spoustu tehdejších strojírenských technologií. Nahlédli jsme do samotného jádra tavící pece, kde jsme stáli v místech, kde ještě před dvěma desítkami let byla teplota přesahující 1400° C, která by stačila k tomu, aby z vás nezbylo nic víc, než jen výpary. Mě zaujal pohled z plošiny na vršku tavícího kotle, kdy jsem měl Ostravu jako na dlani,” zhodnotil tuto vydařenou exkurzi studentů ze Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky student 3. ročníku Filip Bartoš.