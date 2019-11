Střední zdravotnická škola v Šumperku oslavila sedmdesáté výročí založení

Střední zdravotnická škola v Šumperku vznikla v roce 1949. Už od počátku své existence sídlí v bývalém dominikánském klášteře, zrušeném v rámci reforem panovníka Josefa II. v 80. letech 18. století. Zhruba o sto let později byla v někdejším klášteře zřízena tkalcovská škola. Od této doby sloužila převážná část areálu školním účelům. Generální rekonstrukce památky probíhala od konce 70. let až do 90. let minulého století.