Strážníci v Bohumíně zachraňovali muže se zástavou srdce, pomáhal jim nový defibrilátor

„Po obhlídce místní ubytovny jsme nasedali do auta a chystali se odjet, když na nás někdo volal a mával, že na chodníku u večerky leží nějaký muž. Vyskočil jsem z auta a běžel zkontrolovat situaci. Když jsem ležícího uviděl, bylo hned na první pohled jasné, že je to vážné a nejde o žádného alkoholem znaveného bezdomovce. Muž nedýchal, neměl žádný tep, navíc začínal modrat, a tak jsem na kolegu křikl, aby zavolal záchranku a vzal defibrilátor a dýchací vak. A hned jsem začal s masáží srdce,“ popisuje první okamžiky záchranné akce David Revťák.

Když strážníci předávali muže do péče zdravotníků, kteří jej převezli do karvinské nemocnice na ARO, tak se na přístrojích objevila srdeční činnost. „Chtěli jsme mu za každou cenu pomoct. Jsme rádi, že lékaři jsme ho předávali v lepším stavu, než ve kterém jsme ho našli. Snad bude mít i jeho příběh dobrý konec,“ zadoufal Lukša.

Bohumínští strážníci pravidelně absolvují školení první pomoci. Shodují se na tom, že realita je od školení dramaticky odlišná. „U policie už sloužím pět let, ale vůbec poprvé jsem oživoval člověka. Najednou si přitom vybavíte všechny znalosti ze školení a vše do sebe zapadne. Důležité je se nezaseknout a zachraňovat. A tak jsme se Standou masírovali a masírovali. V hlavě mi přitom zněla slova našeho školitele Pavla Tracha. Nejdůležitější je masírovat a pumpovat tak krev do mozku, aby nezůstal bez kyslíku,“ uzavřel David Revťák.