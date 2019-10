Stolní hokejisté se utkali v Mostě při mezinárodním Mistrovství ČR

Hned úvodní turnaj United Energy Víkendu stolního hokeje – šprtcový StarColor Cup – přinesl velké výsledkové překvapení. Za vítězným Ondřejem Frýbou (BHC StarColor Most) totiž skončil nečekaně druhý Rus Vladimir Petrovskij z Petrohradu. Třetí příčku obsadila Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most).

Hlavním turnajem billiard-hockeye šprtce byl v sobotu 11. října United Energy Czech Open. Cenné vítězství si odvezl zkušený Miroslav Škorpík (Dragons Modřice), druhý byl Jan Kubečka (Šprtmejkři Ostrava), třetí pak další z Dragonů Jiří Nakládal. Mostečtí si připsali alespoň dílčí úspěchy díky prvenství v žákovských kategoriích. Mezi staršími žáky byl nejlepší Jan Matuščín (BHC StarColor Most), mezi mladšími Lukáš Bušo (Tučňáci 14. ZŠ Most).

V billiard-hockeyovém Poháru WTHA zastupoval následující den Českou republiku BHC Dragons Modřice, který si účast vybojoval vítězstvím v národním poháru. Jako pořadateli druhé účastnické místo připadlo BHC StarColor Most. Mladá mostecká sestava po těsných výhrách nad Újszaszem (Maďarsko), UKS Sparta Czyzowice (Polsko) a Bilbaem (Španělsko) postoupila do finále. V něm pak po sympatickém výkonu těsně podlehla favorizovaným Modřicím.

Kromě billiard-hockeye šprtce se v SVČ Most odehrály i turnaje United Energy Czech Open v disciplínách air-hockey a táhlový hokej Chemoplast. V air-hockeyi slavil Lukáš Doležal (Black Sharks Most), v táhlovém hokeji Adam Syrůček ze středočeského celku Seny-Oři.

Během tří dnů do soutěžních zápasů zasáhlo na sto padesát hráčů a hráček. Kromě titulárních partnerů na organizaci akce finančně přispělo i statutární Most.

StarColor Cup - billiard-hockey šprtec - 1. Ondřej Frýba (BHC StarColor Most), 2. Vladimir Petrovskij (Baltika, Rusko, zároveň nejlepší zahr. účastník), 3. Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most), vítěz kat. st. žáků Jan Matuščín (BHC StarColor Most), vítěz kat. ml. žáků Patrik Kokšál (SVČ Most)