Start korfbalové extraligy: v odvetě finále dominovalo Brno, výhru má i Prostějov

„Na začátku jsme neproměnili ani vyložené šance, kdežto soupeři to padalo. Bohužel se nám nedaří tolik scházet na tréninku. Když se sejdeme, tak sice střílíme, ale to je málo. Chce to i herní praxi na sehrání a na to nás tolik není. Prostějov je na tom v tomhle směru jinak. Zbraně však neskládáme a bojujeme,“ burcoval i přes prohru znojemský hrající trenér Jiří Podzemský.