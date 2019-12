Starší žáci v polovině korfbalové sezony: neporažený Prostějov nahánějí Znojmo a Brno

Peter Bušík (trenér, Brno): „V béčku dáváme prostor hodně hráčům, to však neznamená, že chceme se slabšími soupeři ztrácet body. První zápas byl jasný, druhý byl špatný ve druhé půlce. V ní jsme dali jen jeden koš, navíc až v poslední vteřině. První utkání áčka s Náchodem až tak jasné nebylo. Vytváříme si spoustu šancí, bohužel občas zakončujeme dost zbrkle.“

Šestadvacet košů. Někdo se na podobný střelecký účet dře klidně šest zápasů, znojemské Jitce Pavlíčkové na to stačily duely jen dva. V domácím dvojzápase proti Kolínu byla nejpilnější střelkyní domácího celku a nejvíc tak přispěla ke dvěma jasným výhrám Modrých Slonů.

Lídr tabulky se sice pomaleji rozjížděl i tak však nenechal nikoho na pochybách. Prostějov v Ostravě s domácím Koblovem měl práci zejména v prvním poločase úvodního klání. Hanákům se moc nechtělo běhat. V poločase jim však trenér vysvětlil, že by to tak nešlo, a Prostějov vzal otěže duelu do svých rukou. Soupeři už nedovolil skórovat a zvítězil 20:5.