Staročeské tvoření aneb Vánoční ozdoby minulého století

Vstupné/osoba 60 Kč. Cena zahrnuje materiál na jednu vámi vybranou „stavbičku” a prohlídku vánoční výstavy Vánoce a tradiční pokrmy ve třídě Bohuslava Martinů, na které uvidíte prostřené stoly a porovnáte, co se na nich a pod nimi objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Materiál na tvorbu dalšího předmětu si lze dokoupit za 20 nebo 30 Kč. Akce se koná v sobotu 14. prosince od 13.00 do 15.00 hodin.