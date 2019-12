Sochař Michal Gabriel vystavuje v galerii na zlínském zámku i v jeho okolí

Expozice je přístupná od 12. prosince 2019 do 13. března 2020 vždy od úterý do pátku od 10:00 do 17:00 hodin. V jiných termínech lze výstavu navštívit pouze po individuální domluvě na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz. Vstupné je 50 Kč.